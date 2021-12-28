"Для многих болельщиков Миная отсутствие в заявке Михаила Кополовца стало неожиданностью. Но он принял для себя решение о небольшом отдыхе.

Кобин оценил дебютный сезон Миная в УПЛ

Однако у нас с ним есть договоренность: если на зимних сборах Михаил себя как следует подготовит, то во втором круге сыграет один матч в Премьер-лиге. Этот шанс я ему охотно предоставлю. Эта игра будет как дебютной в составе Миная в Премьер-лиге, так и прощальной в его карьере", – сказал Кобин в комментарии изданию UA-Football.

Напомним, Кополовец выступал за такие клубы, как Закарпатье, Карпаты, Говерла, Белшина и Айнхайт. Контракт с Минаем подписал в 2017 году, когда клуб еще не имел профессионального статуса. В прошлом сезоне успел провести 23 матча, в которых забил 1 гол и помог Минаю выйти в элитный дивизион. В УПЛ в составе закарпатцев 36-летний полузащитник пока не дебютировал.

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