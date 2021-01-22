"Первый сбор прошел довольно хорошо. Ребята хорошо поработали, доволен отношением к делу. Выполнили практически все, что планировали. Кроме, конечно, второго запланированного спарринга в Венгрии, который сорвался. Мы подтянули физическую форму, выполнили много соответствующей работы. В частности, если в первом товарищеском матче с Кишвардой (0:1 – прим.) мы смогли показать только 30% своих возможностей, то уже через неделю на двусторонке играли намного лучше. Прогресс чувствуется.

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На втором сборе будем уделять внимание больше тактическим нюансам, больше работать с мячом. Ну и, конечно, играть – у нас запланировано 6 спаррингов. Да, мы подписали новых игроков, у нас было много новичков на просмотре. Мы смогли усилить позиции, которые нужно было, некоторые футболисты себя хорошо зарекомендовали.

Нам нужен был этот перерыв. Ребята отдохнули и я вижу, что они стали еще более мотивированными и работают с большим желанием. И это радует", – сказал Кобин для официального сайта закарпатцев.

После 13-ти туров УПЛ Минай расположился на 11-й строчке с игрой в запасе.

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