"Перший збір пройшов доволі добре. Хлопці добре попрацювали, задоволений ставленням. Виконали практично все, що планували. Окрім, звісно, другого запланованого спарингу в Угорщині, який зірвався. Ми підтягнули фізичну форму, виконали багато відповідної роботи. Зокрема, якщо у першому товариському матчі з Кішвардою (0:1 – прим.) ми змогли показати тільки 30% своїх можливостей, то вже через тиждень на двосторонці грали набагато краще. Прогрес відчувається.

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На другому зборі будемо приділяти увагу більше тактичним нюансам, більше працювати із м’ячем. Ну і, звісно, грати – у нас заплановано 6 спарингів. Так, ми підписали нових гравців, у нас було чимало новачків на перегляді. Ми змогли підсилити позиції, які потрібно було, деякі футболісти себе добре зарекомендували.

Нам потрібна була ця перерва. Хлопці відпочили і я бачу, що вони стали ще більш мотивованими та працюють із великим бажанням. І це тішить", – сказав Кобін для офіційного сайту закарпатців.

Після 13-ти турів УПЛ Минай розташувався на 11-й сходинці з грою в запасі.

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