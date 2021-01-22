Кобін: Минай підписав нових гравців, у нас було чимало новачків на перегляді
Наставник Миная Василь Кобін підсумував перший збір своїх підопічних.
"Перший збір пройшов доволі добре. Хлопці добре попрацювали, задоволений ставленням. Виконали практично все, що планували. Окрім, звісно, другого запланованого спарингу в Угорщині, який зірвався. Ми підтягнули фізичну форму, виконали багато відповідної роботи. Зокрема, якщо у першому товариському матчі з Кішвардою (0:1 – прим.) ми змогли показати тільки 30% своїх можливостей, то вже через тиждень на двосторонці грали набагато краще. Прогрес відчувається.
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На другому зборі будемо приділяти увагу більше тактичним нюансам, більше працювати із м’ячем. Ну і, звісно, грати – у нас заплановано 6 спарингів. Так, ми підписали нових гравців, у нас було чимало новачків на перегляді. Ми змогли підсилити позиції, які потрібно було, деякі футболісти себе добре зарекомендували.
Нам потрібна була ця перерва. Хлопці відпочили і я бачу, що вони стали ще більш мотивованими та працюють із великим бажанням. І це тішить", – сказав Кобін для офіційного сайту закарпатців.
Після 13-ти турів УПЛ Минай розташувався на 11-й сходинці з грою в запасі.
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