Двенадцать футбольных федераций на западе Ближнего Востока требуют запретить Израилю участвовать в соревнованиях национальных сборных. В письме, отправленном в ФИФА и УЕФА, группа во главе с Али бин аль-Хусейном, сводным братом короля Иордании Абдаллы II, говорится о "зверствах", совершенные Израилем в войне "против ХАМАСа в секторе Газа".

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Аль-Хусейн требует для сборной Израиля тех же санкций, которые были введены против России за начало войны в Украине. Как информирует Time, среди прочих под документом подписались главы Федераций футбола Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Документ был разослан всем 211 футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футбольная ассоциация Израиля назвала этот шаг "циничным и бесстыдным".

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