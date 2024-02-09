Коаліція з 12 країн вимагає усунути збірну Ізраїлю від міжнародних змагань
На Близькому Сході хочуть прирівняти Ізраїль до Росії та дискваліфікувати національну збірну країни.
Дванадцять футбольних федерацій на заході Близького Сходу вимагають заборонити Ізраїлю брати участь у змаганнях національних збірних. У листі, надісланому до ФІФА та УЄФА, група на чолі з Алі бін аль-Хусейном, зведеним братом короля Йорданії Абдалли II, ідеться про "звірства", скоєні Ізраїлем у війні "проти ХАМАСу в секторі Газа".
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Аль-Хусейн вимагає для збірної Ізраїлю тих самих санкцій, які були введені проти Росії за початок війни в Україні. Як інформує Time, серед інших під документом підписалися голови Федерацій футболу Палестини, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Документ розіслали всім 211 футбольним федераціям і шести регіональним конфедераціям, включно з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Футбольна асоціація Ізраїлю назвала цей крок "цинічним і безсоромним".
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