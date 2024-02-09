Дванадцять футбольних федерацій на заході Близького Сходу вимагають заборонити Ізраїлю брати участь у змаганнях національних збірних. У листі, надісланому до ФІФА та УЄФА, група на чолі з Алі бін аль-Хусейном, зведеним братом короля Йорданії Абдалли II, ідеться про "звірства", скоєні Ізраїлем у війні "проти ХАМАСу в секторі Газа".

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Аль-Хусейн вимагає для збірної Ізраїлю тих самих санкцій, які були введені проти Росії за початок війни в Україні. Як інформує Time, серед інших під документом підписалися голови Федерацій футболу Палестини, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Документ розіслали всім 211 футбольним федераціям і шести регіональним конфедераціям, включно з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Футбольна асоціація Ізраїлю назвала цей крок "цинічним і безсоромним".

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