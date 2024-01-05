Коноплянка нарвался на жесткий ответ тренера Клужа: "Кроме разговоров нужно что-то показывать"
Главный тренер Клужа Андреа Мандорлини озвучил свою версию жалкого полугодия Евгения Коноплянки в клубе.
Украинец досрочно расторг контракт, наиграв за румынский гранд всего 54 минуты. Коноплянка обвинил Мандорлини в примитивном футболе и недоверии. Итальянец ответил.
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"Думаю, после ухода легко говорить… Я искренне желаю ему успеха, которого он не имел здесь. Кроме разговоров, нужно что-то показывать, когда приходит время. Мне больше нечего добавить. Желаю ему удачи, а я больше не буду объяснять, почему он ничего не показал здесь", – приводит слова Мандорлини Digi Sport.
Добавим, что Клуж идет на второй строчке чемпионата Румынии, отставая от Стяуа аж на 8 очков.
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