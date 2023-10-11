"Дійсно, відбулася робоча нарада клубів української Прем'єр-ліги та Комітету арбітрів УАФ за участю керівника комітету Лучано Лучі та головного експерта з арбітражу Ніколи Ріццолі. Сторони обмінялися думками стосовно якості арбітражу матчів чемпіонату України. Такі зустрічі дуже потрібні, маємо надію, що вони відбуватимуться на постійній основі. Колеги з Комітету арбітрів продемонстрували, яким чином відбувається аналіз усіх матчів української Прем'єр-ліги. Це дійсно кропітка робота, кожен епізод розглядається, аналізується та заноситься в окремий файл.

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Учасники наради розглянули та проаналізували ситуації за попередні тури, щодо яких у клубів виникали зауваження та запитання. Розмова була відверта, конструктивна, усі залишилися задоволені та подякували за цю роботу.

Також клубами було висловлено побажання, щоб робота Комітету Арбітрів була більш відкритою. Попередньо досягнуто домовленості, що відеорозбір матчів, який проводиться Комітетом Арбітрів, буде доступний на офіційних ресурсах Комітету", – резюмував директор УПЛ Євген Дикий.

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