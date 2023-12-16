В первой половине сезона 2023/24 игроки клубов УПЛ суммарно заработали 50 красных карточек, сообщает пресс-служба украинской Премьер-лиги.

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По информации источника, всего 2023 год побил рекорд по количеству красных. Если добавить показатели второй части прошлого сезона, то получится 85 удалений. Чаще всего футболистов выгоняли с поля в мае – 17 раз. Раньше наиболее урожайными на удаления были 2019 и 2020 – по 75.

Напомним, первая половина нынешнего сезона подарила немало сюрпризов. В частности, на зимнюю паузу УПЛ пошла с тройкой лидеров Кривбасс, СК Днепр-1, Полесье. Однако Динамо и Шахтер смогут вернуться на вершину, если выиграют все свои перенесенные матчи.

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