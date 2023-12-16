У першій половині сезону 2023/24 гравці клубів УПЛ сумарно заробили 50 червоних карток, повідомляє прес-служба української Прем'єр-ліги.

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За інформацією джерела, загалом 2023 рік побив рекорд за кількістю червоних. Якщо додати показники другої частини минулого сезону, то вийде 85 вилучень. Найчастіше футболістів виганяли з поля у травні – 17 разів. Раніше найбільш урожайними на вилучення були 2019 та 2020 роки – по 75.

Нагадаємо, перша половина нинішнього сезону подарувала чимало сюрпризів. Зокрема, на зимову паузу УПЛ пішла з трійкою лідерів Кривбас, СК Дніпро-1, Полісся. Однак Динамо і Шахтар зможуть повернутися на вершину, якщо виграють усі свої перенесені матчі.

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