– Три лучших игрока СК Днепр-1 отрезка первой части чемпионата?

– Пихаленок, Филиппов и Сваток.

"Не знаю, кому еще нужно забить": Гуцуляк признался, что мечтает получить вызов в сборную Украины

– Три лучших игрока УПЛ без учета представителей СК Днепр-1?

– Судаков, Буяльский и Зубков.

– Несколько фамилий, которые тебя удивили и стали открытием?

– По моему мнению, Бражко, у которого очень большой прогресс.

– Левый защитник какой-то команды, против кого было тяжеловато?

– Матвиенко. С ним было трудно играть. Дубинчак неприятный, но он с нами вышел в конце матча, поэтому мы немножко только пересеклись, – сказал Гуцуляк в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, Алексей – воспитанник Карпат. В составе СК Днепр-1 выступает с августа 2021 года. В текущем сезоне в 21-м матче забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?