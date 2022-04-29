"Варіант А – всі сподіваються, що війна завершиться до липня і ми розпочнемо чемпіонат. Але зрозуміло, що треба готувати плани Б, В... Які є варіанти?

Почати чемпіонат пізніше, про це говорив Ігор Циганик. Повністю з ним згоден, ми нікуди не поспішаємо. Можемо почати його у вересні, жовтні, листопаді. Другий варіант – провести чемпіонат у 3-4 містах на заході України. Третій варіант – зіграти закордоном. Це забороняє регламент, але я думаю, що його можна змінити, якщо буде вже така ситуація.

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Але найцікавіший – четвертий варіант. За моєю інформацією, один з клубів зараз лобіює ідею (не знаю, наскільки серйозно вона розглядається) розділити українські "живі" команди по 1, по 2, по 3 у різні чемпіонати: Польщі, Латвії, Словаччини, Румунії і так далі. Просто, щоб клуби рік відіграли у чемпіонатах, щоб була ігрова практика постійна. Зрозуміло, що вони не будуть відбиратись у єврокубки.

Ми розуміємо: якщо на рік зупинити футбол, то не залишиться вже нічого. На це немає грошей, гравці розбіжаться, дитячі школи вже в когось не працюють. Фактично з нуля доведеться будувати футбол. Цей метод начебто розв'язує цю проблему, але він дуже складний", – заявив Болотніков на YouTube-каналі KDK.

Нагадаємо, за підсумками завершеного сезону УПЛ 2021/22 Шахтар фінішував першим, а Динамо – друге.

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