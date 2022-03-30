Сезон Української Прем'єр-ліги 2021/22 навряд чи буде дограний за спортивним принципом через війну на нашій землі.

Стає дедалі очевидніше, що дограти чемпіонат України на футбольних полях, найімовірніше, не вдасться. На значній території України ведуться бойові дії, росіяни обстрілюють наші міста, а чимало футболістів вже знайшли інші клуби.

Більшість клубів УПЛ вважають, що в нинішніх умовах дограти чемпіонат у стислий термін неможливо. Тому учасники Прем'єр-ліги розглядають два варіанти завершення сезону.

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Перший – це затвердити підсумки УПЛ 2021/22 за підсумками першого кола. Другий – зробити те ж саме на момент фактичного завершення сезону, тобто після 18-ти зіграних турів, повідомляє SportArena.

Більшість клубів схиляються до першого варіанту. Остаточне рішення буде ухвалено пізніше. Також існує варіант із дограванням чемпіонату – зокрема, за кордоном, проте ухвалення такого рішення є малоймовірним.

Зазначимо, що після першого кола турнірну таблицю очолювало Динамо, яке завдяки кращій різниці голів випереджало Шахтар (обидві команди мали по 38 очок). А от після 18-ти турів лідирували вже "гірники", відірвавшись від киян на 2 пункти.

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