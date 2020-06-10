Клубы УПЛ не примут в элиту тех, кто повысится в классе в обход регламента, – Бурбас

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что у клубов Первой лиги могут возникнуть проблемы с выходом в УПЛ.

Сейчас между представителями Первой лиги идет настоящая информационная война. Клубы не имеют единогласного решения о судьбе сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

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"Не забывайте, УПЛ – это объединение клубов. Так вот, по моей информации, перед следующим сезоном большинством голосов представители элиты не примут в свои ряды тех, кто повысится не по спортивному принципу в обход регламента. Где гарантия, что за год они не расколют УПЛ? Вот вам и оба-на!" – написал Бурбас в своем Твиттере.

Напомним, решение о доигрывании Первой лиги до сих пор не принято. На 11 июня запланирована конференция ПФЛ с участием УАФ, на которой клубы должны принять окончательное решение по завершению сезона.

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