"Регламент – это не туалетная бумага в нужнике у трассы Ужгород-Луцк": Ингулец призвал доиграть сезон в Первой лиге

Накануне внеочередной конференции клубов ПФЛ, на которой решится судьба Первой лиги 2019/20, Ингулец в который раз призвал соблюдать регламент соревнований.

Как известно, 11 июня пройдет внеочередная конференция клубов ПФЛ, участие в которой примет и руководство УАФ. Ожидается, что именно на этой встрече окончательно решится судьба сезона 2019/20 в Первой лиге.

Ингулец, который после 19 туров занимает 4 место в турнирной таблице, призвал клубы уважать регламент чемпионата и завершить сезон по спортивному принципу, в соответствии с предварительно запланированным календарем. Ранее против доигрывание чемпионата выступили, в частности, Рух, Минай и Волынь – клубы, которые могут получить путевки в УПЛ.

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"Еще раз повторим: регламент соревнований – это не туалетная бумага в нужнике у трассы Ужгород-Луцк. Это нерушимый документ, футбольная "Конституция". Доиграть сезон с учетом всех обстоятельств – наша святая обязанность. Больно осознавать, что часть клубов со средней и нижней части турнирной таблицы невольно производят хаос. Футбол должен жить, а ваши футболисты, тренеры и персонал должны кормить свои семьи.

Наш вектор – УПЛ. Ингулец – маленькая и гордая птичка, которая на дух не переносит несправедливости и кулуарных игрищ. Напомним, что подобные мысли об остановке чемпионата господствовали и в УПЛ, но Динамо и господин Суркис отстояли свою позицию и Премьер-лига "сломала зубы". Об позицию нашего клуба и президент сломает зубы ПФЛ.

Если нашу позиция не будет услышан, оставляем за собой право обращаться в суды различных инстанций, включая Спортивный арбитражный суд в Лозанне", – говорится в заявлении Ингульца, размещенном на официальном сайте клуба.

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