Клуби УПЛ не приймуть до еліти тих, хто підвищиться у класі в обхід регламенту, – Бурбас

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас повідомив, що у клубів Першої ліги можуть виникнути проблеми з виходом в УПЛ.

Наразі між представниками Першої ліги точиться справжня інформаційна війна. Клуби не мають одностайного рішення щодо долі сезону, призупиненого через пандемію коронавірусу.

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"Не забуваймо, УПЛ – це об'єднання клубів. Так от, за моєю інформацією, перед наступним сезоном більшістю голосів представники еліти не приймуть до своїх лав тих, хто підвищиться не за спортивним принципом в обхід регламенту. Де гарантія, що за рік вони не розколять УПЛ? От вам і оба-на!" – написав Бурбас у своєму Твіттері.

Нагадаємо, рішення про догравання Першої ліги досі не прийняте. На 11 червня запланована конференція ПФЛ за участі УАФ, на якій клуби мають ухвалити остаточне рішення щодо завершення сезону.

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