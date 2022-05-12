В конце мая (25-26 числа) клубы УПЛ проведут собрание, где проведут голосование по проведению следующего чемпионата, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Рух просит доиграть три матча чемпионата Украины в Польше – все из-за еврокубков

Есть два варианта: проведение матчей за границей или дождаться победы Украины и играть в мирное время. В первом случае есть вариант с турецкой Антальей, где свои благотворительные поединки сыграл Шахтер, а во втором – могут провести первенство в экспресс-режиме.

Если клубы проголосуют за игры чемпионата за пределами Украины, то доигрывание матчей первенства U-19, которые запросил Рух, помогут отработать механизм. Сейчас в УПЛ проводят анкетирование относительно проведения сыгранных матчей Руха, которые могут повлиять на судьбу первого места. Интересно, что Ингулец и Колос согласились, а СК Днепр-1 отказался. Заставить его играть в военное время никто по закону не может.

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