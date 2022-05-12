Наприкінці травня (25-26 числа) клуби УПЛ проведуть зібрання, де проведуть голосування щодо проведення наступного чемпіонату, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Рух просить дограти три матчі чемпіонату України в Польщі – все через єврокубки

Існує два варіанти: проведення матчів за кордоном або дочекатись перемоги України та грати у мирний час. У першому випадку є варіант з турецькою Антальєю, де свої благодійні поєдинки зіграв донецький Шахтар, а у другому можуть провести першість в експрес режимі.

Якщо клуби проголосують за ігри чемпіонату за межами України, то догравання матчів першості U-19, які запросив Рух, допоможуть відпрацювати механізм. Наразі в УПЛ проводять анкетування стосовно проведення незіграних матчів Руху, які можуть вплинути на долю першого місця. Цікаво, що Інгулець та Колос дали згоду, а СК Дніпро-1 відмовився. Змусити його грати у воєнний час ніхто за законом не може.

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