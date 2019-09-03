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Клубы топ-5 лиг Европы за лето потратили рекордную сумму на трансферы, – Deloitte

18:23 72 Читати українською
Клубы топ-5 лиг Европы за лето потратили рекордную сумму на трансферы, – Deloitte
Жоау Фелиш – самый дорогой трансфер лета / AS

Европейские клубы ведущих чемпионатов впервые потратили на трансферы более 5 млрд евро суммарно.

Клубы Премьер-лиги, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 потратили на усиление своих составов 5,5 млрд евро, сообщает Deloitte.

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Таким образом, они обновили собственный рекорд, установленный летом 2018 года, на 900 млн в евровалюте. Больше всего потратили английские клубы – 1,55 млрд. В частности, Манчестер Юнайтед оформил переход самого дорогого защитника планеты Харри Магуайра из Лестера (80 млн фунтов).

В то же время испанские клубы впервые потратили на трансфер более миллиарда евро – 1,37 млрд. Посодействовали этому более 300 млн, потраченные на новичков мадридским Реалом, а также рекордное подписание в истории мадридского Атлетико Жоау Фелиш (126 млн) и громкий трансфер Антуана Гризманна в Барселону (120 млн).

Также миллиардный барьер взяли итальянские клубы. Они суммарно потратили на трансферы 1,17 млрд евро, а самыми дорогими приобретениями Серии А стали Маттейс Де Лигт (Ювентус, 75 млн) и Ромелу Лукаку (Интер, 80 млн).

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