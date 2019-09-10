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Клуби Серії А встановили рекорд за виплатами зарплат

13:54 281 Читать на русском
Клуби Серії А встановили рекорд за виплатами зарплат
Кріштіану Роналду – найбільш високооплачуваний гравець Серії А

Чемпіонат Італії намагається повернути собі втрачені позиції серед топ-чемпіонатів і потроху виходить з кризи.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду є найбільш високооплачуваним футболістом чемпіонату Італії. Португалець отримує в рік 31 млн євро (і це без врахування доходів від спонсорських контрактів). Новачок туринського клубу, захисник Маттейс де Лігт, у цьому списку посідає друге місце – 8 млн євро, а форвард Інтера Ромелу Лукаку – на третьому місці з зарплатою у 7,5 млн євро.

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В цілому клуби італійської Серії А у новому сезоні виплатять своїм гравцям 1,36 млрд євро, що є абсолютним рекордним показником в історії ліги, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У списку команд з найвищими зарплатами зі значним відривом лідирує Ювентус. Туринський клуб виплатить своїм гравцям майже 294 млн євро. Далі йдуть Інтер – 139 млн євро, Рома – 125 млн євро, Мілан – 115 млн євро та Наполі – 103 млн євро.

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