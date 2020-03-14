Клубы Серии А определились с приоритетным вариантом завершения чемпионата

Вариант с проведением плей-офф в чемпионате Италии был отклонен клубами Серии А.

Клубы Серии А отклонили предложение плей-офф, чтобы подвести итоги чемпионата Италии, отметил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Серия А рассматривает три варианта определения победителя чемпионата

Вариант, который имеет больше поддержки – проведение матчей раз в три дня по завершении пандемии коронавируса. Таким образом, чемпионат Италии завершится в июне, а Евро-2020 будет перенесено.

Напомним, чемпионат Италии остановлен из-за пандемии коронавируса. Опасной болезнью заболели и некоторые представители Серии А – сразу 5 игроков Сампдории и защитник Ювентуса Даниэле Ругани.

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