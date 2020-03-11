toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КОРОНАВІРУС ВАЛЕНСІЯ - АТАЛАНТА ЛІВЕРПУЛЬ - АТЛЕТІКО ПСЖ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД

"Богиня Італії": Аталанта пише історію Ліги чемпіонів і осоромила президента Ювентуса, а Ілічіч нагадав Шевченка

14:07 1573 Читать на русском
"Богиня Італії": Аталанта пише історію Ліги чемпіонів і осоромила президента Ювентуса, а Ілічіч нагадав Шевченка
Йосіп Ілічіч / фото: GdS
Вадим Грищук Вадим Грищук

Аталанта вирвала перемогу над Валенсією в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вийшла у наступний раунд. Вся Італія захоплюється успіхом бергамасків.

21’ Кевін Гамейро
51’ Кевін Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосіп Ілічіч 3’
Йосіп Ілічіч 43’
Йосіп Ілічіч 71’
Йосіп Ілічіч 82’
3’ Йосіп Ілічіч
21’ Кевін Гамейро
43’ Йосіп Ілічіч
51’ Кевін Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосіп Ілічіч
82’ Йосіп Ілічіч

Минулого тижня президент Ювентуса Андреа Аньєллі, який до того ж очолює Асоціацію європейських клубів (ECA), виступав на FT Business of Football Summit у Лондоні. Функціонер багато говорив про бажання клубів заробляти більше і намагання захистити свої прибутки. В цьому контексті була загадана Ліга чемпіонів. Аньєллі припустив, що це не дуже справедливе джерело доходів, навівши приклад Аталанти. За його словами, "нерадзуррі" провели лише один успішний сезон у своїй історії, але вже "збирають вершки" із найтоповішого клубного турніру світу. Натомість Рома, яка останнім часом стабільно постачала очки у таблицю коефіцієнтів для Італії, провалила лише одну кампанію і знову опинилася на периферії. На думку керівника Ювентуса, ця схема виглядає не дуже справедливо.

Покер Ілічіча у відеоогляді матчу Валенсія – Аталанта – 3:4

Аньєллі не мав злого наміру, але приклад обрав вкрай невдалий. Практично відразу його розкритикував мер Бергамо, нагадавши, що футбол – це, передусім, спорт. Потрібно демонструвати результат тут і зараз, а не жити колишніми заслугами. До честі представників клубу, вони не вступали у цю дискусію, але свою відповідь теж мали. Проте подали її пізніше і дуже вишукано. Кажуть, що помста – це страва, яка найкраще смакує холодною. Що ж, очевидно, в Аталанти вийшло донести свою точку зору в кабінети одного туринського топ-клубу.

Епідемія коронавірусу поступово перетворює життя європейських країн у хаос, що не може не позначитися на футболі. В Італії сезон вже зупинений, в інших чемпіонатах масово проводять поєдинки за зачиненими дверима без допуску представників преси. Саме в таких умовах Аталанті належало зіграти з Валенсією. На команду Джан П'єро Гасперіні не тиснув лише результат – на Апеннінах "кажани" капітулювали з рахунком 1:4. Але наставник, ще за день до гри заявив, що точно не буде нічого святкувати до фінального свистка і дотримав слова. Його команда на порожній Местальї повторно переграла Валенсію і продовжила переписувати історію Ліги чемпіонів у свій дебютний сезон у турнірі, діставшись уже чвертьфіналу і попутно "передавши привіт" у Бергамо, який через коронавірус не може сповна насолодитися тріумфом своїх улюбленців.

"Дякуємо, Богине": італійська преса захоплюється Аталантою

Саме з такою передовицею сьогодні вийшла La Gazzetta dello Sport. Видання відзначає, в яких умовах Аталанта зуміла досягти цього успіху: "Історична радість для Бергамо в найтемніші часи. На Мастальї за зачиненими дверима "нерадзуррі" знову чудові – 4:3. Послання Гасперіні: "Всі разом ми переможемо також і цей вірус".

Валенсія – Аталанта: Маліновський заслужив 1/4 ЛЧ на межі асисту, божевільні рекорди Ілічіча, який змусив згадати Шахтар

У матеріалі на своєму сайті GdS також рефлексує щодо згаданих вище слів Аньєллі: "Ніхто так не заслуговує бути в Лізі чемпіонів, як Аталанта. Команда з Бергамо вийшла із групи з трьома чемпіонами (Манчестер Сіті, Шахтар, Динамо Загреб. – прим.) і ще впевненіше продовжила виступи у плей-офф. Так, можна сказати, що команді Гасперіні пощастило з жеребом, але чому б удачі знову не посміхнутися бергамаскам 20 березня, коли має відбутися жеребкування чвертьфінального раунду". І справді, цю команду хочеться бачити в Лізі чемпіонів і надалі, а приклад минулорічного Аякса ще надто свіжий, щоб не вірити у подібну казку.

"Це Ілічіч – геній Богині", – пише авторитетний Tuttosport. Видання акцентує увагу на подвигах словенського нападника бергамасків, який вчора оформив "покер". А також не забуває віддати належне Джан П'єро Гасперіні та відзначає гру Марко Спортьєлло, який екстрено замінив у воротах П'єрлуїджі Голліні, зламавшого мізинець на руці. Проте у цих 4:3 обличчя Осіпа Ілічіча

Аталанта приголомшила також і у Валенсії, тріумфально пройшовши у чвертьфінал Ліги Чемпіонів. В очікуванні розуміння того, як тривога навколо епідемії коронавірусу буде розвиватися у Європі, "чорно-сині" з гідністю продовжують писати свою історію в Лізі чемпіонів.

"Богиня Італії", – захоплюється успіхом команди нашого Руслана Маліновського Corriere dello Sport. Аталанта серед найкращих 8 у Європі – це вже факт. Підопічні Гасперіні домінували, отримували задоволення і перемогли Валенсію: Ілічіч феноменальний з рекордним покером.

На один вечір Аталанта стала не лише усім Бергамо, а й усією Італією. Довершити своє диво команді вдалося в екстремальних умовах відсутності будь-яких гарантій безпеки. Футболісти "нерадзуррі" дали італійцям коротку, але рятівну перерву, надію на відновлення нормального життя.

Ніколи раніше клуб-дебютант в Лізі Чемпіонів не проходив у чвертьфінал. Окрім того, вперше із сезону 1994/95 клуб із італійської провінції зумів пробитися до 1/4 фіналу головного єврокубка. За цей період подібне вдавалося лише апеннінським грандам: Ювентус (12) разів, Мілан (7), Інтер (6), Рома (3) і Лаціо (1).

Ілічіч став легендою за один вечір

Ліга чемпіонів – це турнір не лише для таких майстрів, як Мессі, Роналду Де Брюйне чи Салаха, а й для 32-річного Ілічіча. Словенець оформив покер у ворота Валенсії. У матчах плей-офф ЛЧ подібне вдавалося лише Ліонелю Мессі, Роберту Лєвандовскі та Маріо Гомесу, але вінгер Аталанти єдиний, кому вдалося зробити таке у виїзному матчі.

Валенсія – Аталанта: Ілічіч став першим автором покеру у виїзному матчі плей-офф Ліги чемпіонів

Сам Йосіп свою високу результативність пояснює дуже скромно: "Я не вважаю, що перебуваю у якійсь класній формі. Мені просто щастить". А щастить нічогенько. У 2020 році він уже забив 14 голів, це більше, ніж у будь-якого іншого гравця Серії А (у Кріштіану Роналду – 13). Нещодавно Ілічіч зізнався, що мріє нарешті забити у Лізі чемпіонів. Валенсія здійснила його мрію з надлишком. Після матчу з "кажанами" лідер бергамасків знову відзначив важливість успіху команди, а не себе особисто, і висловив сподівання, що наступного разу приз для найкращого гравця зустрічі отримає Папу Гомес.

У цьому весь Ілічіч. Працьовитий форвард, який визначає гру колективу Гасперіні в атаці. Коли влітку Руслан Маліновський перебрався у Бергамо, фахівець заявив, що бачить українця ближче до чужого штрафного і йому доведеться конкурувати з Гомесом та Ілічічем. Більшість експертів намагалися оцінити шанси Руслана витіснити саме словенця, оскільки Папу вважався недоторканним. Справді, у першій половині сезону, коли Йосіп лікувався після травми, Маліновський отримував більше ігрового часу. Але з такою формою 72-го номера у лідера збірної України шансів вкрай мало – от і доводиться підміняти Гомеса на останні 15-20 хвилин.

Проте в Бергамо зовсім не засмучені такою долею літнього новачка. Маліновський – важлива ланка в ротації команди, а фактичні лідери наразі не підводять. Після вчорашнього матчу італійським газетам було вкрай важко описати гру Ілічіча: "Для словенця закінчилися усі порівняння. Стан блаженства". На Tuttosport навіть вийшов компліментарний матеріал із заголовком: "Одна ніч до Золотого м'яча". Італійців цілком можна зрозуміти, востаннє гравець клубу Серії А робив покер в Лізі чемпіонів у далекому 2005, і був це Андрій Шевченко. Ілічіч хоч трохи дозволив пригадати, що Італія може бути сильною у Європі. Це вартує дорого, особливо в теперішніх умовах.

Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу

blog_ava
"Сином цікавилось Динамо, але коли травмувався, про нього забули": Тарас Степаненко очима своєї матері
12:00
5548
Теги
Ліга чемпіонів коронавірус Вадим Грищук Головне Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Валенсія - Аталанта Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Статті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
31
хв
Динамо
19:30
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук