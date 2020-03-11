"Богиня Італії": Аталанта пише історію Ліги чемпіонів і осоромила президента Ювентуса, а Ілічіч нагадав Шевченка

Аталанта вирвала перемогу над Валенсією в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вийшла у наступний раунд. Вся Італія захоплюється успіхом бергамасків.

Минулого тижня президент Ювентуса Андреа Аньєллі, який до того ж очолює Асоціацію європейських клубів (ECA), виступав на FT Business of Football Summit у Лондоні. Функціонер багато говорив про бажання клубів заробляти більше і намагання захистити свої прибутки. В цьому контексті була загадана Ліга чемпіонів. Аньєллі припустив, що це не дуже справедливе джерело доходів, навівши приклад Аталанти. За його словами, "нерадзуррі" провели лише один успішний сезон у своїй історії, але вже "збирають вершки" із найтоповішого клубного турніру світу. Натомість Рома, яка останнім часом стабільно постачала очки у таблицю коефіцієнтів для Італії, провалила лише одну кампанію і знову опинилася на периферії. На думку керівника Ювентуса, ця схема виглядає не дуже справедливо.

Покер Ілічіча у відеоогляді матчу Валенсія – Аталанта – 3:4

Аньєллі не мав злого наміру, але приклад обрав вкрай невдалий. Практично відразу його розкритикував мер Бергамо, нагадавши, що футбол – це, передусім, спорт. Потрібно демонструвати результат тут і зараз, а не жити колишніми заслугами. До честі представників клубу, вони не вступали у цю дискусію, але свою відповідь теж мали. Проте подали її пізніше і дуже вишукано. Кажуть, що помста – це страва, яка найкраще смакує холодною. Що ж, очевидно, в Аталанти вийшло донести свою точку зору в кабінети одного туринського топ-клубу.

Епідемія коронавірусу поступово перетворює життя європейських країн у хаос, що не може не позначитися на футболі. В Італії сезон вже зупинений, в інших чемпіонатах масово проводять поєдинки за зачиненими дверима без допуску представників преси. Саме в таких умовах Аталанті належало зіграти з Валенсією. На команду Джан П'єро Гасперіні не тиснув лише результат – на Апеннінах "кажани" капітулювали з рахунком 1:4. Але наставник, ще за день до гри заявив, що точно не буде нічого святкувати до фінального свистка і дотримав слова. Його команда на порожній Местальї повторно переграла Валенсію і продовжила переписувати історію Ліги чемпіонів у свій дебютний сезон у турнірі, діставшись уже чвертьфіналу і попутно "передавши привіт" у Бергамо, який через коронавірус не може сповна насолодитися тріумфом своїх улюбленців.

"Дякуємо, Богине": італійська преса захоплюється Аталантою

Саме з такою передовицею сьогодні вийшла La Gazzetta dello Sport. Видання відзначає, в яких умовах Аталанта зуміла досягти цього успіху: "Історична радість для Бергамо в найтемніші часи. На Мастальї за зачиненими дверима "нерадзуррі" знову чудові – 4:3. Послання Гасперіні: "Всі разом ми переможемо також і цей вірус".

Валенсія – Аталанта: Маліновський заслужив 1/4 ЛЧ на межі асисту, божевільні рекорди Ілічіча, який змусив згадати Шахтар

У матеріалі на своєму сайті GdS також рефлексує щодо згаданих вище слів Аньєллі: "Ніхто так не заслуговує бути в Лізі чемпіонів, як Аталанта. Команда з Бергамо вийшла із групи з трьома чемпіонами (Манчестер Сіті, Шахтар, Динамо Загреб. – прим.) і ще впевненіше продовжила виступи у плей-офф. Так, можна сказати, що команді Гасперіні пощастило з жеребом, але чому б удачі знову не посміхнутися бергамаскам 20 березня, коли має відбутися жеребкування чвертьфінального раунду". І справді, цю команду хочеться бачити в Лізі чемпіонів і надалі, а приклад минулорічного Аякса ще надто свіжий, щоб не вірити у подібну казку.

"Це Ілічіч – геній Богині", – пише авторитетний Tuttosport. Видання акцентує увагу на подвигах словенського нападника бергамасків, який вчора оформив "покер". А також не забуває віддати належне Джан П'єро Гасперіні та відзначає гру Марко Спортьєлло, який екстрено замінив у воротах П'єрлуїджі Голліні, зламавшого мізинець на руці. Проте у цих 4:3 обличчя Осіпа Ілічіча

Аталанта приголомшила також і у Валенсії, тріумфально пройшовши у чвертьфінал Ліги Чемпіонів. В очікуванні розуміння того, як тривога навколо епідемії коронавірусу буде розвиватися у Європі, "чорно-сині" з гідністю продовжують писати свою історію в Лізі чемпіонів.

"Богиня Італії", – захоплюється успіхом команди нашого Руслана Маліновського Corriere dello Sport. Аталанта серед найкращих 8 у Європі – це вже факт. Підопічні Гасперіні домінували, отримували задоволення і перемогли Валенсію: Ілічіч феноменальний з рекордним покером.

На один вечір Аталанта стала не лише усім Бергамо, а й усією Італією. Довершити своє диво команді вдалося в екстремальних умовах відсутності будь-яких гарантій безпеки. Футболісти "нерадзуррі" дали італійцям коротку, але рятівну перерву, надію на відновлення нормального життя.

Ніколи раніше клуб-дебютант в Лізі Чемпіонів не проходив у чвертьфінал. Окрім того, вперше із сезону 1994/95 клуб із італійської провінції зумів пробитися до 1/4 фіналу головного єврокубка. За цей період подібне вдавалося лише апеннінським грандам: Ювентус (12) разів, Мілан (7), Інтер (6), Рома (3) і Лаціо (1).

Ілічіч став легендою за один вечір

Ліга чемпіонів – це турнір не лише для таких майстрів, як Мессі, Роналду Де Брюйне чи Салаха, а й для 32-річного Ілічіча. Словенець оформив покер у ворота Валенсії. У матчах плей-офф ЛЧ подібне вдавалося лише Ліонелю Мессі, Роберту Лєвандовскі та Маріо Гомесу, але вінгер Аталанти єдиний, кому вдалося зробити таке у виїзному матчі.

Валенсія – Аталанта: Ілічіч став першим автором покеру у виїзному матчі плей-офф Ліги чемпіонів

Сам Йосіп свою високу результативність пояснює дуже скромно: "Я не вважаю, що перебуваю у якійсь класній формі. Мені просто щастить". А щастить нічогенько. У 2020 році він уже забив 14 голів, це більше, ніж у будь-якого іншого гравця Серії А (у Кріштіану Роналду – 13). Нещодавно Ілічіч зізнався, що мріє нарешті забити у Лізі чемпіонів. Валенсія здійснила його мрію з надлишком. Після матчу з "кажанами" лідер бергамасків знову відзначив важливість успіху команди, а не себе особисто, і висловив сподівання, що наступного разу приз для найкращого гравця зустрічі отримає Папу Гомес.

У цьому весь Ілічіч. Працьовитий форвард, який визначає гру колективу Гасперіні в атаці. Коли влітку Руслан Маліновський перебрався у Бергамо, фахівець заявив, що бачить українця ближче до чужого штрафного і йому доведеться конкурувати з Гомесом та Ілічічем. Більшість експертів намагалися оцінити шанси Руслана витіснити саме словенця, оскільки Папу вважався недоторканним. Справді, у першій половині сезону, коли Йосіп лікувався після травми, Маліновський отримував більше ігрового часу. Але з такою формою 72-го номера у лідера збірної України шансів вкрай мало – от і доводиться підміняти Гомеса на останні 15-20 хвилин.

Проте в Бергамо зовсім не засмучені такою долею літнього новачка. Маліновський – важлива ланка в ротації команди, а фактичні лідери наразі не підводять. Після вчорашнього матчу італійським газетам було вкрай важко описати гру Ілічіча: "Для словенця закінчилися усі порівняння. Стан блаженства". На Tuttosport навіть вийшов компліментарний матеріал із заголовком: "Одна ніч до Золотого м'яча". Італійців цілком можна зрозуміти, востаннє гравець клубу Серії А робив покер в Лізі чемпіонів у далекому 2005, і був це Андрій Шевченко. Ілічіч хоч трохи дозволив пригадати, що Італія може бути сильною у Європі. Це вартує дорого, особливо в теперішніх умовах.

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