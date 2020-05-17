"Хочешь мира – готовься к войне": Ингулец пригрозил Лозанной, если Первая лига не будет возобновлена

Ингулец намерен отстаивать свое право выступать в УПЛ, даже если придется обратиться в Спортивный суд в Лозанне.

"Ингулец последовательно отстаивает позицию: доигрывание чемпионата – это единственный справедливый способ определения победителя и призеров текущего сезона 2019/20 Первой лиги.

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К сожалению, все чаще раздаются призывы не доигрывать сезон, определив имена трех обладателей путевки в УПЛ с помощью положения вещей в текущей турнирной таблице.

Хочешь мира готовься к войне. Придерживаешься плана "А", всегда держи в уме и план "Б. Мы не питаем иллюзий относительно того, что мир идеальный и не найдутся желающие воспользоваться неординарной ситуацией. Предвидя и такое развитие событий, не исключаем вариант поиска справедливости в высших профильных инстанциях, включая Спортивный суд в Лозанне", – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, после 19-ти туров Первой лиги Ингулец расположился на 4-й строчке турнирной таблицы, не позволяет команде повыситься в классе. По информации СМИ, большинство клубов турнира выступают за досрочное завершение чемпионата.

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