Клубы МЛС вернутся к командным тренировкам в жестких условиях

Руководство МЛС сняло запрет на проведение командных тренировок – клубы обязаны отвечать всем требованиям Лиги.

Клубы МЛС обязаны предоставить Лиге собственные медицинские протоколы, после чего смогут возобновить групповые занятия, сообщает официальный сайт МЛС.

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Протоколы должны соответствовать законодательству штатов, в которых будут действовать, а также получить одобрение местных экспертов по инфекционным заболеваниям.

Также МЛС выработала общие требования для команд, среди которых обязательно регулярное тестирование игроков, индивидуальные средства гигиены и питания, открытые двери во всех помещениях и тренировочных площадках и другие меры безопасности.

Напомним, что только в начале мая клубы получили разрешение на проведение индивидуальных тренировок. Запрет же на командные тренировки действовала с середины марта из-за пандемии коронавируса.

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