Клуб МЛС сконфузился при объявлении Стама своим новым тренером

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Динамо не смогло переиграть Рух в первом матче за 2 месяца – парад ошибок и подарков
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Хто у Барселоні вболівав за Динамо, а кого застрелили? Призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 13:00 104
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В Первой лиге могут аннулировать результаты – президент ПФЛ предложил 3 варианта окончания сезонаПервая лига — 09:18 243