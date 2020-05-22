Клуб МЛС сконфузился при объявлении Стама своим новым тренером

В Цинциннати не все знают, как выглядит их новый главный тренер.

ФК Цинциннати хотел объявить о назначении Япа Стама своим главным тренером, но что-то пошло не так.

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Клуб МЛС опубликовал фото в twitter наставника молодежки Аякса Тинуса ван Тоненбрука вместо Стама. Стоит отметить, что оба специалиста похожи, но в сети уже начали высмеивать Цинциннати за непрофессионализм.

Напомним, последним клубом нидерландского специалиста был Фейенорд.

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