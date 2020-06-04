Клуби МЛС повернуться до командних тренувань за жорстких умов

Керівництво МЛС зняло заборону на проведення командних тренувань – клуби зобов'язані відповідати усім вимогам Ліги.

Клуби МЛС зобов'язані надати Лізі власні медичні протоколи, після чого зможуть відновити групові заняття, повідомляє офіційний сайт МЛС.

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Протоколи повинні відповідати законодавству штатів, в яких будуть діяти, а також отримати схвалення місцевих експертів з інфекційних захворювань.

Також МЛС виробила загальні вимоги для команд, серед яких обов'язкове регулярне тестування гравців, індивідуальні засоби гігієни і харчування, відкриті двері у всіх приміщеннях і тренувальних майданчиках і інші заходи безпеки.

Нагадаємо, що лише на початку травня клуби отримали дозвіл на проведення індивідуальних тренувань. Заборона ж на командні тренування діяла з середини березня через пандемію коронавірусу.

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