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Бланко Лещук заинтересовал испанские клубы

09:43 116 Читати українською
Бланко Лещук заинтересовал испанские клубы
Густаво Бланко Лещук / Фото ФК Малага

Форвард Густаво Бланко Лещук может остаться в Испании.

Аргентинец обратил на себя внимание нескольких клубов Ла Лиги, информирует Malagahoy.

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Источник не называет команды, которые готовы побороться за 27-летнего игрока, но добавляет, что, кроме них у Бланко Лещука есть и несколько вариантов из Сегунды. Нападающий своими выступлениями в составе "анчоусов" поразил многих руководителей испанских клубов. Малага также хотела выкупить форварда у Шахтера, однако невыход в Примеру ограничил ее трансферный бюджет на лето.

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В сезоне 2018/2019 Сегунды Бланко Лещук провел 41 матч, забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.

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Испания Трансферы Шахтер Шахтер Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук
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