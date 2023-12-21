"Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему полностью отданы участию в соревнованиях УЕФА и позитивном сотрудничестве с УЕФА, Премьер-лигой и другими клубами через ECA по дальнейшему развитию европейской игры", – говорится в заявлении Манчестер Юнайтед.

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"Резолюция о системе предварительного разрешения для других соревнований ссылается на старые уставы УЕФА, которые уже были изменены в июне 2022 года.

Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА создали партнерство, которое лишает смысла, что УЕФА является монополией, поскольку клубы, согласно соглашениям, принятым в рамках этого совместного партнерства, они принимают решения по 50%, кому продаются спонсорские и телевизионные права и распределение указанных доходов, а также форматы соревнований

Европейская футбольная семья не хочет Европейской Суперлиги. Германия, Франция, Англия, Италия, Испания (кроме Реала и Барселоны). Они не хотят Суперлиги. Мы выступаем за защиту большой семьи европейского футбола, защиту внутренних лиг и через них достижение квалификации к европейским соревнованиям на игровом поле каждого сезона", – пишет клубная пресс-служба Атлетико.

Мы приняли в известность решение Европейского суда. Однако это не меняет позиции Баварии и ECA о том, что такой турнир будет нападением на важность национальных лиг и структуру европейского футбола. Бундеслига является основой ФК Бавария, как все национальные лиги являются основой других европейских футбольных клубов. Поэтому наша обязанность и наша глубокая убежденность — укреплять их, а не ослаблять. Мы также отданы европейским клубным соревнованиям под эгидой УЕФА. Поэтому позвольте мне еще раз четко заявить, что двери для Суперлиги остаются закрытыми для нас", – говорится в заявлении Баварии

Отметим, что решение суда ЕС фактически означает, что клубы получат право создавать новые турниры. В частности, Суперлигу, которую ряд топ-клубов рассматривали как альтернативу Лиге чемпионов. Любой клуб может теперь участвовать в новых турнирах, а УЕФА и ФИФА не имеют права налагать санкции.

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