"Наша позиція не змінилася. Ми як і раніше повністю віддані участі в змаганнях УЄФА та позитивній співпраці з УЄФА, Прем'єр-лігою та іншими клубами через ECA щодо подальшого розвитку європейської гри", – йдеться у заяві Манчестер Юнайтед.

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"Резолюція про систему попереднього дозволу для інших змагань посилається на старі статути УЄФА, які вже були змінені в червні 2022 року.

Асоціація європейських клубів (ECA) та УЄФА створили партнерство, яке позбавляє сенсу те, що УЄФА є монополією, оскільки клуби, згідно з угодами, прийнятими в рамках цього спільного партнерства, ухвалюють рішення щодо 50%, кому продаються спонсорські та телевізійні права, розподіл зазначених доходів, а також формати змагань.

Європейська футбольна сім'я не хоче Європейської Суперліги. Німеччина, Франція, Англія, Італія, Іспанія (крім Реала та Барселони) та інші. Вони не хочуть Суперліги. Ми виступаємо за захист великої родини європейського футболу, захист внутрішніх ліг і через них досягнення кваліфікації до європейських змагань на ігровому полі кожного сезону", – пише клубна прес-служба Атлетіко.

"Ми взяли до відома рішення Європейського суду. Однак це не змінює позицію Баварії і ECA про те, що такий турнір буде нападом на важливість національних ліг і структуру європейського футболу. Бундесліга є основою ФК Баварія, так само як усі національні ліги є основою інших європейських футбольних клубів. Тому наш обов’язок і наше глибоке переконання — зміцнювати їх, а не послаблювати. Ми також віддані європейським клубним змаганням під егідою УЄФА. Тому дозвольте мені ще раз чітко заявити, що двері для Суперліги залишаються зачиненими для нас", – йдеться в заяві Баварії

Зазначимо, рішення суду ЄС фактично означає, що клуби отримають право створювати нові турніри. Зокрема, Суперлігу, яку низка топ-клубів розглядали як альтернативу Лізі чемпіонів. Будь-який клуб тепер може брати участь у нових турнірах, а УЄФА і ФІФА не мають права накладати санкції.

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