"УПЛ объявила о едином телепуле, о том, что с Setanta контракт подписан. Но, по моей информации, 4 клуба-бунтари (Динамо, Заря, СК Днепр-1 и Рух, – прим.) не собираются на это соглашаться, они будут этот телепул срывать, судя по всему.

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Более того, их станет не 4, а пятеро. Скорее всего, к ним присоединится Металлист. Все понимают, что Металлист сейчас – фарм-клуб СК Днепр-1. Как там скажут, так и сделают. Это еще не факт, но все к этому идет. Большая вероятность, что так будет.

УАФ и УПЛ имеют все возможности, чтобы как-то воевать с этими бунтарями. Дисциплинарные правила, даже старые, позволяют сначала выставить штраф в 100 тысяч гривен, затем снимать очки, трансферный бан накладывать. Собирались принять новые правила на этот сезон, чтобы как-то усилить наказание за возможный срыв телепула, но вроде бы затормозили в этом плане. По моей информации, УАФ и УПЛ пока не собираются воевать. Там думают, что во время войны устраивать серьезные разборки, наказывать очками и более жесткими санкциями – неприемлемо.

Единственное, что точно будут делать – это банить клубы, которые будут транслировать свои матчи в YouTube. Это легко сделать, просто кинуть страйк", – сказал Болотников в программе KDK.

Напомним, новый сезон УПЛ стартует уже 23 августа.

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