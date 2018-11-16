Клубы АПЛ выступили против сокращения лимита на легионеров

Клубы АПЛ не поддержали инициативу ФА касательно сокращения лимита на легионеров.

Футбольная ассоциация Англии отправила запрос клубам АПЛ с предложением сократить лимит на легионеров до 12 игроков (сейчас можно заявлять 17). Но такая инициатива была отклонена представителями элитного дивизиона.

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"Система работает, так зачем нужно её менять? Надо детально изучить этот вопрос и быть уверенными, что мы учитываем все моменты", – цитирует совладельца Вест Хэма Дэвида Голда The Guardian.

Кроме этого сообщается, что ФА готова ужесточить правила получения разрешения на работу в Англии для футболистов в случае отказа от такого предложения.

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