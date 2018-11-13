Украинцам станет труднее в АПЛ – FA планирует сократить количество легионеров в клубах чемпионата Англии

Украинцам станет труднее в АПЛ / Фото из соцсетей

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена ужесточить лимит на легионеров в чемпионате Англии.

В английской Премьер-лиге в ближайшее время вступит в силу новый лимит на легионеров, связанный с выходом Великобритании из Евросоюза, утверждает The Times.

Зинченко вряд ли перейдет в Бетис – известна причина, которая тормозит трансфер

По информации издания, в новых правилах будет прописан лимит, который позволяет клубам иметь в своем составе только 12 иностранных футболистов, пока команды могут заявлять 17 легионеров.

Пять клубов Премьер-лиги, включая Манчестер Сити Александра Зинченко, имеют максимальное количество иностранных игроков. Еще четыре команды, в частности Челси и Ливерпуль, имеют по 16 легионеров.

Уточняется, что это предложение будет официально направлено ​​Федерацией футбола Англии (FA) клубам Премьер-лиги в течение нынешней недели.

Наші за кордоном: Мілевський в тумані, Лунін дебютує в Прімері, Зінченко знайомить Усика із зірками Манчестер Сіті