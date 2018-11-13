toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ

Украинцам станет труднее в АПЛ – FA планирует сократить количество легионеров в клубах чемпионата Англии

14:55 52 Читати українською
Украинцам станет труднее в АПЛ – FA планирует сократить количество легионеров в клубах чемпионата Англии
Украинцам станет труднее в АПЛ / Фото из соцсетей

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена ужесточить лимит на легионеров в чемпионате Англии.

В английской Премьер-лиге в ближайшее время вступит в силу новый лимит на легионеров, связанный с выходом Великобритании из Евросоюза, утверждает The Times.

Зинченко вряд ли перейдет в Бетис – известна причина, которая тормозит трансфер

По информации издания, в новых правилах будет прописан лимит, который позволяет клубам иметь в своем составе только 12 иностранных футболистов, пока команды могут заявлять 17 легионеров.

Пять клубов Премьер-лиги, включая Манчестер Сити Александра Зинченко, имеют максимальное количество иностранных игроков. Еще четыре команды, в частности Челси и Ливерпуль, имеют по 16 легионеров.

Уточняется, что это предложение будет официально направлено ​​Федерацией футбола Англии (FA) клубам Премьер-лиги в течение нынешней недели.

Наші за кордоном: Мілевський в тумані, Лунін дебютує в Прімері, Зінченко знайомить Усика із зірками Манчестер Сіті

Теги
Главное Англия Челси Челси Манчестер Сити Манчестер Сити Футбольная ассоциация Англии (FA) Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Сборная Украины собралась в Киеве
    Збірна України — 12 нояб704 Сборная Украины собралась в Киеве
2
дн
:
1
час
:
10
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук