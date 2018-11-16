Клуби АПЛ виступили проти скорочення ліміту на легіонерів

Клуби АПЛ не підтримали ініціативу ФА щодо скорочення ліміту на легіонерів.

Футбольна асоціація Англії відправила запит клубам АПЛ з пропозицією скоротити ліміт на легіонерів до 12 гравців (зараз можна заявляти 17). Але така ініціатива була відхилена представниками елітного дивізіону.

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"Система працює, так навіщо потрібно її міняти? Треба детально вивчити це питання і бути впевненими, що ми враховуємо всі моменти", – цитує співвласника Вест Хема Девіда Голда The Guardian.

Окрім цього повідомляється, що ФА готова посилити правила отримання дозволу на роботу в Англії для футболістів у разі відмови від такої пропозиції.

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