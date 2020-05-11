Клубы АПЛ вынуждены вернуть трансляторам фантастическую сумму – возобновление сезона не спасет

Последствия пандемии коронавирса для участников английской Премьер-лиги могут оказаться довольно существенными.

Английским клубам придется вернуть телетранслятора от 300 до 350 миллионов фунтов даже в том случае, если сезон АПЛ будет доигран до конца, сообщает ВВС.

АПЛ получила официальное разрешение возобновить сезон

По информации издания, это связано с тем, что они не смогут выполнить обязательства по своим контрактам с телекомпаниями. В частности, провести чемпионат в установленный срок. Переговоры между клубами и вещателями продолжаются, поскольку они пытаются найти способ показать максимальное количество 92 оставшихся матчей. Потери при полной отмене сезона оценивались в 762 миллионов фунтов.

Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков после 29-и сыгранных туров. Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя клубы до сих пор не пришли к согласию относительно сценария доигрывания сезона.

Найгірший трансфер в історії АПЛ – як легенду Ліверпуля пошили в дурні, видавши себе за володаря "Золотого м'яча"