toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ

Клубы АПЛ вынуждены вернуть трансляторам фантастическую сумму – возобновление сезона не спасет

11 мая 23:24 20 Читати українською
Клубы АПЛ вынуждены вернуть трансляторам фантастическую сумму – возобновление сезона не спасет
Дерби Манчестера / Getty images

Последствия пандемии коронавирса для участников английской Премьер-лиги могут оказаться довольно существенными.

Английским клубам придется вернуть телетранслятора от 300 до 350 миллионов фунтов даже в том случае, если сезон АПЛ будет доигран до конца, сообщает ВВС.

АПЛ получила официальное разрешение возобновить сезон

По информации издания, это связано с тем, что они не смогут выполнить обязательства по своим контрактам с телекомпаниями. В частности, провести чемпионат в установленный срок. Переговоры между клубами и вещателями продолжаются, поскольку они пытаются найти способ показать максимальное количество 92 оставшихся матчей. Потери при полной отмене сезона оценивались в 762 миллионов фунтов.

Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков после 29-и сыгранных туров. Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя клубы до сих пор не пришли к согласию относительно сценария доигрывания сезона.

Найгірший трансфер в історії АПЛ – як легенду Ліверпуля пошили в дурні, видавши себе за володаря "Золотого м'яча"

blog_ava
"Это честь для меня, Динамо – великая команда": Ракитич оценил интерес киевлян к своему трансферу
11 мая
943
Теги
Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
27
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук