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Клубы АПЛ проголосовали за введение VAR с сезона 2019/20

17:17 46 Читати українською
Клубы АПЛ проголосовали за введение VAR с сезона 2019/20
Система VAR / Sky Sports

Система VAR заработает в АПЛ с сезона 2019/20 после голосования всех клубов дивизиона.

Клубы АПЛ согласовали вопрос о введении системы VAR в матчах чемпионата, сообщает Sky Sports.

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Видеоасистент арбитра заработает в элитном дивизионе Англии с сезона 2019/2020. Сейчас система работает только в матчах Кубка Англии и Кубка лиги.

Напомним, АПЛ пока единственная лига из топ-5, которая не использует видеоповторы. Также VAR не задействована в турнирах под эгидой УЕФА.

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