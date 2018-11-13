Италия – США: УЕФА будет тестировать VAR в товарищеском матче

УЕФА намерена провести испытания системы "Видеопомощь арбитрам" (VAR) во время товарищеского матча между сборными Италии и США, который состоится в Генке 20 ноября.

В сентябре исполнительный комитет УЕФА принял решение об использовании системы "Видеопомощь арбитрам" уже в Лиге чемпионов-2019/20 и затем на чемпионате Европы-2020 года, в Лиге Европы-2020/21 и в финальной стадии Лиги наций УЕФА 2021.

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Позже появилась информация, что система видеоповторов в поединках Лиги чемпионов может быть введена уже в сезоне 2018/19.

"До введения системы в эксплуатацию УЕФА проведет тесты на нескольких заранее выбранных матчах. Одним из таких поединков станет спарринг между сборными Италии и США", – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.