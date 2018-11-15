Клуби АПЛ проголосували за введення VAR з сезону 2019/20

Система VAR запрацює в АПЛ з сезону 2019/20 після голосування усіх клубів дивізіону.

Клуби АПЛ узгодили питання щодо введення системи VAR у матчах чемпіонату, повідомляє Sky Sports.

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Відеоасистент арбітра запрацює в елітному дивізіоні Англії з сезону 2019/2020. Зараз система працює лише в матчах Кубка Англії та Кубка ліги.

Нагадаємо, АПЛ наразі єдина ліга з топ-5, яка не використовує відеоповтори. Також VAR не задіяна в турнірах під егідою УЄФА.

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