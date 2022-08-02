Клубы АПЛ хотят перестать становиться на колени перед матчами – известна причина отказа от антирасистской акции
Матчи нового сезона АПЛ могут обойтись без уже привычной процедуры.
Капитаны всех 20 клубов активно обсуждают отказ от становления на колено в рамках борьбы с расизмом, сообщает Daily Mail.
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Весь прошлый сезон команды АПЛ выделяли на это несколько секунд перед стартовым свистком. Впрочем, сейчас игрокам кажется, что акция потеряла свое значение и не привлекает внимание людей. От нее могут отказаться полностью или оставить только на топ-матчи, где всегда есть огромная телевизионная аудитория.
АПЛ в этом вопросе полностью доверяет клубам, которые сами должны принять решение. К примеру, новичок элиты, Борнмут, еще в прошлом сезоне перестал становиться на колени. Новый чемпионат Англии начнется в эту пятницу матчем между Кристал Пэлас и Арсеналом.
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