Чемпионы Германии попали в неприятную ситуацию, но с достоинством выпутались из нее.

Экипировщик Баварии вместе с дочерью прогуливался на базе клуба. Увидев Сержа Гнабри и Эрика-Максима Шупо-Мотинга, он сказал дочери: "Не смей приводить таких в мой дом". Об этом сообщает Bild.

Эти слова о темнокожих футболистах услышали другие работники клуба и сообщили руководству. Боссы Баварии расценили это расизмом и без раздумий уволили экипировщика, работавшего в клубе более 10 лет.

"Всю игру нас называли обезьянами": Компани пожаловался на расизм от фанатов Брюгге

Это уже не первый подобный случай в Баварии. Два года назад разгорелся скандал, когда тренер молодежной команды в чатах позволял себе расистские изречения в адрес своих подопечных. Его также мгновенно уволили.