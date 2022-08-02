Капітани усіх 20 клубів активно обговорюють відмову від ставання на коліно в рамках боротьби з расизмом, інформує Daily Mail.

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Весь минулий сезон команди АПЛ виділяли на це по кілька секунд перед стартовим свистком. Утім, зараз гравцям здається, що акція втратила своє значення і не привертає увагу людей. Від неї можуть відмовитися повністю або залишити лише на топ-матчі, де завжди є величезна телевізійна аудиторія.

АПЛ у цьому питанні повністю довіряє клубам, які самі повинні ухвалити рішення. Наприклад, новачок еліти, Борнмут, ще минулого сезону перестав ставати на коліна. Новий чемпіонат Англії розпочнеться цієї п'ятниці матчем між Крістал Пелас і Арсеналом.

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