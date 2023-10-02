"В ПСЖ у нас было два топ-вратаря. Два матча играл Доннарумма, следующие два матча – Навас. Это возможно, но опасно. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Зависит от результата.

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Также зависит от профессиональных и личных характеристик игроков. Я хотел бы иметь лучших игроков, которых можно сочетать. Для любого клуба важно четко определиться с первым номером. Но в футболе тренерам хочется иметь игроков разных профилей в составе. И потом возникает вопрос о том, как игрок, который не будет выходить на поле, приобретет статус второго номера", – цитирует Daily Mail наставника Челси.

В последних матчах АПЛ и Лиги чемпионов ворота Арсенала защищал Давид Райя. Аарон Рэмсдейл, который до прихода испанца был основным, сыграл против Брэнфорда (1:0) в Кубке лиги.

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