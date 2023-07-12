Аль-Насру придется быстро разобраться с проблемами, чтобы не отставать от конкурентов в трансферных делах.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, ФИФА наложила на Аль-Наср запрет на трансферы, поскольку клуб не выплатил Лестеру бонусы за переход Ахмеда Мусы, который состоялся еще в 2019 году.

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Выступая за саудовский клуб, Муса активировал выплату в 460 тысяч евро бонусов, связанных с уровнем игры. Они по-прежнему не выплачены, хотя CAS вынес решение в пользу Лестера.

Напомним, что Криштиану Роналду перешел в Аль-Наср зимой 2023 года. Недавно к звездному португальцу присоединился хавбек Интера Марцело Брозович.

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