Клубу Роналду запретили регистрировать новичков – ФИФА наказала Аль-Наср из-за смешного долга
Аль-Насру придется быстро разобраться с проблемами, чтобы не отставать от конкурентов в трансферных делах.
Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, ФИФА наложила на Аль-Наср запрет на трансферы, поскольку клуб не выплатил Лестеру бонусы за переход Ахмеда Мусы, который состоялся еще в 2019 году.
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Выступая за саудовский клуб, Муса активировал выплату в 460 тысяч евро бонусов, связанных с уровнем игры. Они по-прежнему не выплачены, хотя CAS вынес решение в пользу Лестера.
Напомним, что Криштиану Роналду перешел в Аль-Наср зимой 2023 года. Недавно к звездному португальцу присоединился хавбек Интера Марцело Брозович.
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