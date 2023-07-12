Аль-Насру доведеться швидко розібратися з проблемами, щоб не відставати від конкурентів в трансферних справах.

Як повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс, ФІФА наклала на Аль-Наср заборону на здійснення трансферів, оскільки клуб не виплатив Лестеру бонуси за перехід Ахмеда Муси, який відбувся ще у 2019 році.

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Виступаючи за саудівський клуб, Муса активував виплату в 460 тисяч євро бонусів, пов'язаних із рівнем гри. Вони, як і раніше, не виплачені, хоча CAS ухвалив рішення на користь Лестера.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду перейшов у Аль-Наср взимку 2023 року. Нещодавно до зіркового португальця приєднався хавбек Інтера Марцело Брозовіч.

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