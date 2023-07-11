"Всегда приятно тренировать лучших в мире. Роналду войдет в историю футбола, а сейчас он в нашей команде. С большим удовольствием буду работать с ним, как и со всеми его партнерами", – цитирует Каштру издание Goal.com.

Экс-тренер Шахтера официально возглавил команду Роналду

Роналду лично поспособствовал приходу Каштру в Аль-Наср. Ради звездного земляка тренер покинул Ботафого и переехал в Саудовскую Аравию. В прошлом сезоне 14 голов Роналду не помогли Аль-Насру стать чемпионом – команда финишировала второй.

Стоит отметить, что украинским болельщикам Каштру известен по временам, когда возглавлял донецкий Шахтер. Коуч работал с "горняками" в период с 2019 по 2021 годы.