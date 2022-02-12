Поединок за "бронзу" клубного чемпионата мира прошел без интриги.

Клубный чемпионат мира, матч за третье место

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 0:4

Голы: Ибрагим, 8, 17, Абделькадер, 40, Эль-Сулейя, 64

Удаление: Перейра, 14, Каноо, 28 (оба – Аль-Хиляль)

Фаворитом считался Аль-Хиляль, однако полчаса игры хватило, чтобы разбить все прогнозы букмекеров.

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Роль бомбардира вдруг примерил центрбек Яссер Ибрагим, доминировавший на втором этаже. Соперник на голы отвечал только откровенным хамством. Матеус Перейра чуть не сломал ногу Эль-Сулейе, а Каноо подло ударил того-таки Ибрагима в неигровом моменте. Перед перерывом Ахмед Абделькадер довел счет до разгромного. На 64-й минуте Эль-Сулейя поставил точку эффектным ударом с 25-27 метров.

Победитель турнира также определится сегодня. В 18:30 по киевскому времени начнется финал между Палмейрасом и Челси.

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