Поєдинок за "бронзу" клубного чемпіонату світу минув зовсім без інтриги.

Клубний чемпіонат світу, матч за третє місце

Аль-Хіляль – Аль-Ахлі – 0:4

Голи: Ібрагім, 8, 17, Абделькадер, 40, Ель-Сулейя, 64

Вилучення: Перейра, 14, Каноо, 28 (обидва – Аль-Хіляль)

Фаворитом вважався Аль-Хіляль, однак півгодини гри вистачило, щоб розбити усі прогнози букмекерів.

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Роль бомбардира раптом приміряв центрбек Яссер Ібрагім, який домінував на другому поверсі. Суперник на голи відповідав лише відвертим хамством. Матеус Перейра ледь не зламав ногу Ель-Сулейї, а Каноо підло вдарив того-таки Ібрагіма у неігровому моменті. Перед перервою Ахмед Абделькадер довів рахунок до розгромного. На 64-й хвилині Ель-Сулейя поставив крапку ефектним ударом з 25-27 метрів.

Переможець турніру також визначиться сьогодні. О 18:30 за київським часом розпочнеться фінал між Палмейрасом та Челсі.

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