Наставник Челси Томас Тухель может встретиться с кадровыми проблемами в 1/8 ЛЧ.

Невакцинированные футболисты Челси не смогут сыграть в выездном матче 1/8 финала ЛЧ против Лилля, сообщает BBC.

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Власти Франции запретили спортсменам без вакцины участвовать в каких-либо соревнованиях на территории страны. УЕФА также отклонил просьбу лондонского клуба о переносе матча на нейтральную территорию. Ранее тренер "синих" Томас Тухель признался, что в команде есть игроки, которые отказываются вакцинироваться.

Первый поединок Челси – Лилль состоится в Лондоне 22 февраля, ответный матч запланирован на 16 марта.

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