Стали известны имена всех участников клубного чемпионата мира.

После победы Флуминенсе в Кубке Либертадорес определились все участники чемпионата мира среди клубов.

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Так, за трофей поборются Манчестер Сити, Флуминенсе, Леон (Мексика), Урава Ред Даймондс (Япония), Аль-Ахли (Египет), Окленд Сити (Новая Зеландия) и Аль-Иттихад (Саудовская Аравия). Отметим, что обладатели Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес (Манчестер Сити и Флуминенсе соответственно) начнут участие сразу с полуфиналов.

Клубный чемпионат мира будет проведен с 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). Действующим обладателем трофея является Реал, но защитить чемпионство не получится.

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