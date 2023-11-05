Стали відомі імена усіх учасників клубного чемпіонату світу, який стартує вже у грудні 2023 року.

Після перемоги Флуміненсе в Кубку Лібертадорес визначились усі учасники чемпіонату світу серед клубів.

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Так, за трофей позмагаються Манчестер Сіті, Флуміненсе, Леон (Мексика), Урава Ред Даймондс (Японія), Аль-Ахлі (Єгипет), Окленд Сіті (Нова Зеландія) та Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія). Відзначимо, що володарі Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес (Манчестер Сіті та Флуміненсе відповідно) розпочнуть участь одразу з півфіналів.

Клубний чемпіонат світу буде проведений з 12 по 22 грудня у Джидді (Саудівська Аравія). Чинним володарем трофея є Реал, але захистити чемпіонство не вийде.

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