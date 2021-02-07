Тигрес и Палмейрас встретились в рамках полуфинала клубного чемпионата мира. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Клубный чемпионат мира-2020. Полуфинал

Палмейрас – Тигрес – 0:1

Гол: Жиньяк, 54, (пен.)

Тигрес мог выйти вперед уже на 4-й минуте, когда главная звезда команды Жиньяк головой пробил под штангу, но Вевертон среагировал на удар. Далее Палмейрас захватил контроль над мячом, однако мексиканцы были острее. Жиньяк до перерыва имел еще две возможности, однако вратаря переиграть не удавалось.

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А во второй половине француз достиг своего. Луан придержал соперника в штрафной, а Жиньяк реализовал пенальти. Палмейрас почти сразу забил, однако гол был отменен из-за офсайда. У бразильцев в атаке выделялся Луан, а вот Луис Адриано получил одну из худших оценок в составе своей команды.

Добавим, что завтра определится второй финалист турнира – путевку разыграют Бавария и Аль-Ахли, начало в 20:00.

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