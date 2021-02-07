Ульсан Хёндэ и Аль-Духайль встретились в матче за 5 место чемпионата мира среди клубов. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Клубный чемпионат мира-2020. Матч за 5 место

Ульсан Хёндэ – Аль-Духайль – 1:3

Голы: Бит-Гарам, 63 – Эдмилсон Жуниор, 21, Мунтари, 66, Альмоэз, 83

В поединке за 5 место клубного Мундиаля, который проходит в Катаре, встретились местный Аль-Духайль и южнокорейский Ульсан Хёндэ. В четвертьфинале турнира катарцы уступили египетскому Аль-Ахли (0:1), а Ульсан Хёндэ проиграл мексиканскому Тигресу (1:2). К слову, в старте Аль-Духайля вышел бразилец Дуду, который когда-то не смог закрепиться в киевском Динамо.

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Этот матч вошел в историю футбола. Впервые поединок взрослых мужских команд, который проходил под эгидой ФИФА, рассудила женская бригада арбитров во главе с бразильянкой Эдиной Алвес Батистой.

️ History made at the #ClubWC ♀️



Brazilian referee Edina Alves Batista, supported by assistants Neuza Back and Mariana De Almeida, has become the first woman to take charge of a match at a senior men's FIFA tournament pic.twitter.com/RtpvT1PHNn — FIFA.com (@FIFAcom) February 7, 2021

Аль-Духайль на правах хозяина захватил инициативу и открыл счет в середине первого тайма. Бразильский нападающий Эдмилсон Жуниор техничным обводным ударом из-за пределов штрафной поразил нижний угол ворот южнокорейцев. Первая половина игры больше не порадовала забитыми мячами – на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе команды Сабри Лямуши, который в свое время выступал за сборную Франции и тренировал на родине.

Ульсан Хёндэй отыгрался на 62-й минуте – автором забитого мяча стал Бит-Гарам, которому помог рикошет от защитника. Но радовались корейцы недолго – Мунтари, вышедший на замену, вновь вывел Аль-Духайль вперед. Под занавес игры подопечные Лямуши закрепили свое преимущество – отличился Альмоэз, который завершил сольный проход результативным ударом. Этот гол стал последним в матче. Катарцу финишировали пятыми, а Ульсан Хёндэй – шестым.

Напомним, участники финала Клубного ЧМ станут известны в понедельник, 8 февраля. Мюнхенская Бавария встретится с Аль-Ахли, а бразильский Палмейрас и Тигрес выяснят сильнейшего еще сегодня, 7 февраля.

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